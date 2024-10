Pesquisa Atlas Belém: Igor Normando tem 54,5% das intenções de voto, e Éder Mauro, 44,1%

Em votos válidos, excluindo-se os indecisos, brancos e nulos, Normando registra 56,8% e Éder Mauro, 43,2%, segundo o levantamento atual.

A pesquisa da AtlasIntel às vésperas do primeiro turno mostrou Igor Normando na liderança com 44,1%, e Éder Mauro, com 22,3%. Ao fim da apuração, Normando manteve a primeira posição na disputa, com 44,89% dos votos válidos, contra 31,48%, de Mauro.