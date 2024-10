Pesquisa Atlas em Cuiabá: Abilio tem 40,5% dos votos válidos, Lúdio, 32% e Eduardo Botelho, 20,6%

BRASÍLIA – Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5, véspera do primeiro turno das eleições municipais, mostra o candidato Abilio Brunini (PL) com 40,5% das intenções de votos válidos. O candidato do PT, Lúdio Cabral, registrou 32%, seguido de Eduardo Botelho (União), com 20,6%, e Domingos Kennedy (MDB), com 6,9%

Os votos válidos simulam o resultado da eleição que é considerado pela Justiça Eleitoral para declaração do vencedor ou dos candidatos que vão para o segundo turno. A pesquisa ouviu 1.597 eleitores entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MT-01757/2024.

Quando são considerados os votos totais, ou seja, incluindo os indecisos, brancos e nulos, é possível perceber a evolução dos candidatos na reta final da campanha. Abílio tinha 32% há quatro dias e agora tem 38,6%. Lúdio cresceu de 24% para 30,4%. Eduardo Botelho tinha 18% e agora registrou 19,6%. Keneddy caiu de 10% para 6,6%. Bancos, nulos e indecisos eram 16% e agora são 4,7%.

Os candidatos Abilio Brunini (PL), Eduardo Botelho (União) e Lúdio Cabral (PT). Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados; ALMT e @LudioCabralmt via Facebook

Em um eventual segundo turno entre Abilio e Lúdio, o candidato do PL teria vantagem se a eleição fosse hoje, com 48% das intenções de voto, contra 37% do concorrente do PT. O restante compreende os eleitores indecisos e os que declaram voto branco ou nulo. Em uma disputa entre Abílio e Eduardo Botelho, Abilio venceria com 43% dos votos, contra 37% de Botelho. O levantamento simulou outro cenário, com Eduardo Botelho e Lúdio. Nesse caso, Lúdio teria 36% e Botelho, 25%.