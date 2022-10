Eleições 2022: Quais pesquisas eleitorais serão divulgadas na véspera do segundo turno

Publicidade

Pelo menos 5 pesquisas para presidente estão previstas para este sábado, 29, um dia antes do segundo turno de 2022, a ser disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Datafolha, IPEC, Quaest, MDA e Paraná já registraram seus levantamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo Média Estadão Dados, o ex-presidente Lula está na liderança na disputa pelo Planalto, seguido do presidente Bolsonaro em segundo lugar. Foto: Mariana Greif/REUTERS

Na primeira etapa das eleições, a apuração final mostrou o ex-presidente Lula em primeiro lugar com 48,4% dos votos válidos, seguido do presidente Bolsonaro com 43,2%.

Confira a lista:

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e Globo Comunicações | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-08297/2022

Instituto: Ipec | Contratante: Globo Comunicações | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-05256/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-05765/2022

Instituto: MDA | Contratante: Confederação Nacional do Transporte | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-01820/2022

Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Recursos próprios | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-09573/2022