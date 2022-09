Pesquisa Genial/Quaest: Garcia empata com Tarcísio e supera Haddad em simulação de segundo turno

O governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) cresceu cinco pontos porcentuais acima da margem de erro, de 2 pp. em três semanas, segundo o último levantamento da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 26. Agora, tucano, candidato à reeleição, possui 20% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que possui 21%. Mesmo com as movimentações de Garcia, a liderança pela disputa do governo paulista é do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) que tem 31% dos votos.

Leia também Pesquisa BTG/FSB: 45% dos eleitores de Ciro e 39% dos de Simone escolheriam Lula no 2º turno

Os outros candidatos - Antonio Jorge (DC), Gabriel Colombo (PCB), Vinicius Poit (Novo), Carol Vigliar (Unidade Popular) e Elvis Cezar (PDT) - possuem, cada um, 1% dos votos. Edson Dorta e Altino não pontuaram. Indecisos são 11% e branco, nulo e aqueles que não pretendem votar são 12%.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 26, mostra Haddad com 31%, seguido de Tarcísio com 21% e de Garcia com 20% Foto: Alex Silva/Estadão

Segundo turno

A simulação de segundo turno mostra uma mudança de cenário favorável ao governador Garcia. No último levantamento, do dia 9 de setembro, o tucano perdia tanto em uma possível disputa contra Haddad quanto contra Tarcísio.

Na pesquisa divulgada nesta segunda, Garcia teria vantagem sobre ambos os adversários em um eventual segundo turno. Contra Haddad, o tucano venceria com 45% dos votos e 36% do petista. Se comparado com o levantamento anterior, Garcia cresceu dez pontos percentuais, e Haddad caiu 4 pontos.

Publicidade

Contra o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Garcia teria 40% dos votos, enquanto Tarcísio teria 31%. Novamente, o tucano cresceu dez pontos, enquanto o ex-ministro da Infraestrutura oscilou 1 ponto negativamente.

Em um terceiro cenário, entre Haddad e Tarcísio, o petista ainda se mantém como vitorioso com 42% contra 39%.

Para a pesquisa, foram entrevistadas 2.000 eleitores acima de 16 anos entre os dias 22 a 25 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número SP-03475/2022 e BR-04442/2022.