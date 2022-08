Pesquisa Genial/Quaest em São Paulo: Haddad tem 34%, Tarcísio e Rodrigo Garcia empatam com 14%

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) segue na liderança pelo governo de São Paulo com 34%, das intenções de voto, segundo o último levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira, 11. No cenário estimulado - aquele em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados -, a segunda posição mostra empate entre o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB). Ambos marcam 14%.

A quarta posição na disputa é de Elvis Cezar (PDT), com 2% dos votos. Os demais pré-candidatos na corrida paulista – Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Altino Junior (PSTU) e Edson Dorta (PMB) – registraram 1% cada um. O indecisos e os que não souberam respondem somam 32%.

A pesquisa ainda mostra que o voto já está definido para 62% do eleitorado paulista. Outros 36% afirmam que ainda podem mudar de candidato e 2% não souberam responder. A campanha eleitoral começa oficialmente na terça, 16.

Na simulação de um eventual segundo turno, Haddad venceria tanto Tarcísio (com 44% a 31%) quanto Garcia (com 41% a 32%). Em um terceiro cenário apresentado aos entrevistados, entre o ex-ministro e o governador, Garcia teria 29% e Tarcísio, 26%.

Senado Federal

O ex-governador Márcio França (PSB) lidera a corrida pelo Senado Federal com 29% dos votos, seguido pelo ex-ministro Marcos Pontes (PL), com 12%, e pela deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB), que marca 10% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta.

Cristiane Brasil (PTB), Aldo Rebelo (PDT) e Professor HOC (Podemos) registram 3% cada. Edson Aparecido (PSDB) e Ricardo Mellão (Novo) têm 1% cada. Já Tito Bellini (PCB) não atingiu 1%.

Os indecisos somam 16% e os brancos, nulos e que não pretendem votar chegam na marca de 21%.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 8 de agosto e entrevistou, de forma presencial, 2 mil eleitores paulistas. A margem de erro estimada é e 2,4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com os seguintes protocolos: SP-02135/2022 e BR-07655/2022.