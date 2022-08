Pesquisa Genial/Quaest: Bolsonaro tem melhor resultado de avaliação do governo desde julho de 2021

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o melhor resultado de avaliação do seu governo desde julho de 2021 segundo a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 31. Os dados mostram que 30% dos entrevistados avaliam a gestão positivamente, enquanto a desaprovação é de 40%.

Na Região Nordeste, Bolsonaro aparece com quatro pontos porcentuais acima do levantamento anterior, do dia 17 de agosto, entre os eleitores da região e entre quem recebe mais de cinco salários mínimos; ele ainda surge com cinco pontos porcentuais a mais entre quem tem o ensino superior.

Foto: Wilton Júnior/Estadão - 29/08/2022

Mesmo com uma semana depois do recebimento da primeira parcela do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 neste mês, a avaliação do governo Bolsonaro permanece majoritariamente negativa entre quem recebe o benefício e mantém os mesmos 39% em comparação com as últimas duas pesquisas de agosto.

A avaliação positiva oscilou um ponto porcentual para cima em comparação ao levantamento anterior, do dia 17 de agosto, e agora alcança os 25%. O número de entrevistados que avaliaram o governo como regular é de 31%, uma oscilação de três pontos para baixo.

Entre quem não recebe o Auxílio Brasil, 39% avaliam negativamente, também uma oscilação de três pontos porcentuais para baixo. Os mesmos 32% da pesquisa anterior avaliam positivamente a atual gestão e 26% agora qualificam como regular o governo Bolsonaro, com uma oscilação de dois pontos porcentuais para cima.

A pesquisa Genial/Quaest consultou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro prevista é de dois pontos, para mais ou para menos. O registro do levantamento na Justiça Eleitoral é BR-00585/2022.