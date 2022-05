Pesquisa Genial/Quaest: ACM Neto lidera na Bahia com 67%; Rodrigues tem 6%; Roma, 5%

O ex-prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto (União Brasil) permanece como o nome favorito dos baianos ao governo do Estado, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18. Com 67% das intenções de voto, ACM Neto poderia ser eleito já no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Em segundo lugar está o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, com 6%, que foi secretário da Educação da Bahia nesta gestão, seguido pelo ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), com 5%. Os dois aparecem em empate técnico, uma vez que a margem de erro do levantamento é de 2,9 pontos porcentuais.

Na comparação com a pesquisa anterior, realizada em março, Rodrigues subiu dois pontos, dentro da margem de erro, assim como ACM Neto, que oscilou um ponto.

O levantamento da Quaest mostra que ACM Neto deve receber 72% dos votos do eleitorado que escolheu o atual governador Rui Costa, do PT, em 2018. E 70% dos entrevistados que declaram votar em Lula para presidente dizem que preferem Neto no Palácio de Ondina. O candidato do União Brasil também é o preferido de 69% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL).

ACM Neto vence em todos os cenários pesquisados pela Genial/Quaest na Bahia, mas campanha nacional deve ter impacto significativo no resultado; pré-candidato petista cresce quando seu nome é associado a Lula Foto: Werther Santana/Estadão

Se a eleição fosse hoje, Neto estaria na liderança em todos os cenários pesquisados, incluindo o levantamento espontâneo, quando o eleitor não recebe uma lista de candidatos para escolher. O principal desafio do ex-prefeito de Salvador, que contará com os recursos milionários de seu partido para concorrer com o PT, deve ser o apoio de Lula.

Jerônimo Rodrigues é menos conhecido pela população local que outros nomes do PT - 74% dos entrevistados dizem não saber quem ele é. Por isso, quando o nome de Lula é associado ao ex-secretário de Educação na pesquisa, o interesse de voto em Rodrigues aumenta, ainda que seja menor do que o medido no último levantamento.

Com o apoio do ex-presidente, o ex-secretário ganha 34% das intenções de voto, contra 47% de ACM Neto, sem apoios declarados. Além disso, entre os eleitores do ex-prefeito, 51% dizem que ainda podem mudar o voto. Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, isso indica que a eleição ainda não está definida na Bahia.

Já João Roma, quando associado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), vai a 10% das intenções de voto. Na disputa pelo segundo lugar na pesquisa estimulada, o ex-ministro ganha do petista na capital e entre a população evangélica. Ele também é pouco conhecido pelos baianos - 65% dizem não saber que é. Entre os candidatos, Roma tem a maior rejeição, com 23%, Neto tem 19% e Rodrigues, 14%.

6/ Outro indicador de que a eleição não está resolvida é a preferência do eleitor Bahiano pela vitória de um candidato mais ligado a Lula (53%). Apenas 29% preferem a vitória de um candidato nem-um-nem-outro, o que parece ser o posicionamento adotado por ACM até aqui. pic.twitter.com/niNvklp9Op — Felipe Nunes, PhD (@felipnunes) May 18, 2022

Senado

Na corrida ao Senado, o favorito no Estado é o senador Otto Alencar (PSD), com 34% das intenções de voto. Na sequência, os deputados federais Marcelo Nilo (Republicanos) tem 9% e Cacá Leão (PP), 8%. A médica Raíssa Soares (PL) tem 6% e Tâmara Azevedo (PSOL), 3%. Otto recebe votos de eleitores de ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, bem como de entrevistados que consideram o governo Bolsonaro positivo ou negativo.

A pesquisa Genial/Quaest BA foi realizada entre os dias 13 e 16 de maio, de modo presencial. Foram 1.140 entrevistas em 74 municípios. A margem de erro é de 2,9 pontos, com 95% de nível de confiabilidade. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-02283/2022 e BA-03239/2022.