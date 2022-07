Pesquisa Genial/Quaest: Em SP, Lula tem 37% das intenções de voto e Bolsonaro, 32%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança das intenções de voto dos paulistas na disputa ao Palácio do Planalto, com 37%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem 32%, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada pelo Estadão nesta quinta-feira, 7.

Leia também PT de Pernambuco expulsa filiados que não apoiam candidato do PSB

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O desempenho do petista em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, é um ponto menor do que o registrado no levantamento anterior, de maio, em que tinha 39% das intenções de voto. Já o presidente avançou quatro pontos porcentuais.

Foto: Lula: André Dusek/Estadão | Bolsonaro: Gabriela Biló/Estadão Foto: André Dusek/Estadão e Gabriela Biló/Estadão

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem com 9% e 3%, respectivamente. A pesquisa também testou os nomes de André Janones, Vera Lúcia, Pablo Marçal, Luiz Felipe d’Ávila e Eymael, todos com 1%. Leonardo Péricles, Sofia Manzano e Luciano Bivar não pontuaram. Entrevistados que votam branco, nulo ou que preferem não votar são 9% e 5% estão indecisos.

A pesquisa entrevistou 1.640 pessoas entre os dias 1º a 4 de julho e está registrada no TSE sob os números SP-05318/2022 e BR-03964/2022. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais e o nível de confiabilidade é de 95%. A coleta de dados foi feita de modo presencial.