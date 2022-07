Pesquisa Genial/Quaest no Rio: Castro tem 24% das intenções de voto e Freixo, 22%

Pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, divulgada nesta quinta-feira, 14, mostra um empate técnico entre os dois primeiros colocados, o atual governador, Cláudio Castro (PL), com 24% das intenções de voto, e o deputado Marcelo Freixo (PSB), com 22%.

Leia também Santa Cruz desiste de candidatura ao governo do Rio e anuncia apoio a Rodrigo Neves (PDT)

Na terceira posição, há novo empate entre Anthony Garotinho (União Brasil) e Rodrigo Neves (PDT), ambos com 6% das intenções de voto.

O atual governador do Rio, Cláudio Castro, obteve a maioria das intenções de voto da pesquisa, mas aparece em empate técnico com o principal adversário, Marcelo Freixo. Foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Cyro Garcia (PSTU), Felipe Santa Cruz (PSD), e Eduardo Serra (PCB) receberam, cada, um, 2% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somaram 24%, e os indecisos foram 10%.

O levantamento mostrou um segundo cenário, sem a presença de Garotinho, o qual reforçou o empate técnico, trazendo Castro com a mesma percentagem de votos, mas somando um ponto a mais para Freixo, que alcança 23%. Rodrigo Neves também seria beneficiado com 1% a mais das intenções de voto num panorama sem Garotinho. Neste cenário, brancos e nulos subiram para 27% e os indecisos foram 11%.

Beneficiado por uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, Garotinho deve se manter na disputa, ao contrário de Santa Cruz. O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) renunciou à candidatura própria nesta quinta-feira e negocia ser candidato a vice na chapa de Rodrigo Neves, do PDT do presidenciável Ciro Gomes.

Segundo turno

Questionados sobre as intenções de voto para segundo turno, 36% dos entrevistados responderam que escolheriam Castro, e 31% disseram preferir Freixo. Brancos e nulos totalizaram 27%.

Já num cenário de segundo turno sem Freixo, Castro continuaria na liderança, com 37%, e o segundo lugar seria de Neves, com 21% das intenções de voto.

A pesquisa coletou 1200 entrevistas entre os dias 8 a 11 de julho e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RJ-05160/2022 e BR-04560/2022. A coleta de dados foi feita de modo presencial via aplicação de questionários. A margem de erro da pesquisa é de 2,8 pontos porcentuais e o nível de confiabilidade é de 95%.