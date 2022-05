Pesquisa Genial/Quaest: No Rio, Lula e Bolsonaro empatam nas intenções de voto, com 35% cada

A pesquisa Genial/Quaest com eleitores do Rio de Janeiro divulgada nesta terça-feira, 17, mostra que a disputa ao Palácio do Planalto será acirrada no Estado, terceiro maior colégio eleitoral do País. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro aparecem empatados, com 35% das intenções de voto. Ciro Gomes (PDT) está em terceiro lugar, com 6%.

O número de entrevistados dispostos a votar em Bolsonaro cresceu em comparação ao último levantamento. O presidente subiu 4 pontos em dois meses, ante queda de 4 pontos do petista.

Leia também Pesquisa Genial/Quaest no RJ: Castro tem 25%; Freixo, 18%; Neves, 8%

A melhora do desempenho eleitoral de Bolsonaro também pode favorecer o governador Cláudio Castro, do PL, mesmo partido do presidente, na disputa pelo governo do Estado, já que os eleitores que votam em Lula e Bolsonaro no cenário nacional se dividem nas intenções de voto para governador.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa das comemorações dos 100 anos do Partido Comunista do Brasil realizada no Caminho Niemeyer, em Niterói, ao lado de Marcelo Freixo (PSB). Possível apoio do petista torna disputa ao governo do Estado mais acirrada. Foto: Wilton Junior/Estadão

Cerca de 17% dos entrevistados que dizem votar no petista vão apoiar o atual governador nas urnas, ante 31% que dizem escolher Marcelo Freixo (PSB). No cenário oposto, 42% dos eleitores de Bolsonaro votam pela reeleição do governador, enquanto apenas 8% preferem o candidato do PSB.

Rodrigo Neves, do PDT, conquista 8% dos votos de Lula e 7% de Bolsonaro.

9/ Os dois candidatos aparecem com 35% das intenções de voto. Sendo que Lula caiu 4 pontos, Bolsonaro cresceu 4 pontos. Os candidatos da 3 via caíram 5 pontos. pic.twitter.com/YxZrYLsEtt — Felipe Nunes, PhD (@felipnunes) May 17, 2022

As entrevistas foram realizadas de forma presencial entre os dias 12 e 15 de maio e foram coletadas 1.200 respostas. A margem de erro é de 2,8 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa Genial/Quaest foi protocolada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-09916/2022 e BR-01548/2022.