Datafolha em Minas: Zema tem 56% dos votos válidos; Kalil tem 35%

Com 56% dos votos válidos, o governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), mantém a liderança na disputa estadual de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1°. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na segunda colocação, com 35% dos votos.

A pesquisa aponta um cenário de estabilidade na disputa. Zema variou um ponto porcentual para baixo, enquanto Kalil subiu um ponto. Os demais candidatos mantiveram a mesma pontuação da pesquisa anterior.

O governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito de BH, Alexandre Kali (PSD), devem polarizar eleição no Estado.

Com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Viana aparece em terceiro com 5%. Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB) e Marcus Pestana (PSDB) estão empatados com 1%. O restante não pontuou.

Segundo turno

Embora o resultado projetado aponte uma provável vitória de Romeu Zema ainda no primeiro turno, a pesquisa também realizou uma simulação de um eventual segundo turno entre o candidato a reeleição e Kalil. Observando os votos totais, o postulante a reeleição venceria o candidato do PSD por 55% a 37%.

A pesquisa divulgada um dia antes da votação foi contratado por Folha e Globo e ouviu 2.650 pessoas entre 30 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número MG-04343/2022.