Pesquisa Exame/Ideia: Datena lidera corrida pelo Senado em SP com 19%

Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8, aponta o apresentador José Luiz Datena (PSC) como favorito à cadeira do Senado por São Paulo, com 19% das intenções de voto. Márcio França (PSB), que teve seu nome testado para o cargo nesse levantamento, vem em seguida e tem 14%.

Vale destacar que França é pré-candidato ao governo do Estado, mas dialoga com o PT pela possibilidade de desistir para não rivalizar com Fernando Haddad nas urnas e reproduzir, em São Paulo, a aliança que uniu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

Carla Zambelli (PL) aparece com 9%; Paulo Skaf, com 8% e Janaina Paschoal (PRTB), com 6%; Aldo Rebelo, Milton Leite, Nise Yamaguchi e Ricardo Mellão, têm 2% cada; Heni Ozi Cuckier obteve 1%.

O apresentador José Luiz Datena lidera a disputa pelo Senado em São Paulo, segundo pesquisa Ideal/Exame. Foto: Alex Silva/Estadão

Datena também lidera na pesquisa espontânea, aquelas em que os entrevistados expressam sua preferência sem que seja apresentada uma lista de opções. Nessa modalidade, o apresentador tem 6%, seguido por Paulo Skaf (3%) e Márcio França (2%). Janaina Paschoal e Carla Zambelli têm 1% cada.

O ex-juiz Sérgio Moro não foi considerado na pesquisa estimulada porque não oficializou pré-candidatura para cargo no Estado. Entre as respostas espontâneas, contudo, ele aparece com 1% das intenções de voto para o Senado. O TRE-SP rejeitou esta semana a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz e de sua esposa, Rosangela Moro, de Curitiba para São Paulo.

O levantamento entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 3 e 8 de junho. A margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos. O registro da pesquisa no TSE é SP-08096/2022.