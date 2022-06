Pesquisa Ideia/Exame: Haddad lidera com 27% em SP; Tarcísio tem 17%

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo de São Paulo com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado, de acordo com pesquisa Ideia/Exame divulgada nesta quinta-feira, 9. Segundo o levantamento, o petista tem 27% das intenções de voto, contra 17% do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Márcio França (PSB) tem 14% da preferência. O atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), 11%. Vinicius Poit (Novo), Felicio Ramuth (PSD) e Elvis Cezar (PDT) têm 1% cada.

No cenário sem França, Haddad cresce e vai a 31%, enquanto Tarcísio se mantém com 17%. O PSB e o PT estão juntos no plano nacional - Geraldo Alckmin (PSB) é vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - e os dois partidos ainda não chegaram a uma definição sobre a disputa estadual, sendo que o PT considera ideal que França abra mão de sua pré-candidatura.

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto para governador de São Paulo. Foto: Marcelo Chello/Estadão

No cenários testados para o segundo turno, Haddad vence Garcia (38% a 29%) e Tarcísio (36% a 31%), mas empata com França (34%). Tarcísio empata com Garcia na margem de erro (32% a 30%) e perde para França (37% a 33%).

O levantamento entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 3 e 8 de junho. A margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos. O registro da pesquisa no TSE é SP-08096/2022.