Pesquisa Ipec 2º turno: Lula tem 52%, e Bolsonaro, 36%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 52% das intenções de voto em eventual segundo turno, enquanto o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 36% de acordo com pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 5. O candidato do PT lidera no primeiro turno com 44% das intenções de voto.

Há uma semana, no levantamento Ipec do dia 29 de agosto, Lula tinha 50% dos votos, enquanto Bolsonaro aparecia com 37%. Brancos e nulos na atual sondagem são 9% e os 3% restantes não sabem ou não responderam. O instituto não testou outros cenários de segundo turno.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança das intenções de voto no segundo turno Foto: Estevam Costa/PR_ e Fernando Bizerra/EFE

A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00922/2022.

Como mostrou o Estadão, especialistas avaliam que o crescimento de candidatos menores pode levar a eleição para o segundo turno, mesmo que seus índices de intenção de voto continuem pequenos na comparação com os dois principais nomes da disputa. A perspectiva é que Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) avancem sobre o eleitorado que está insatisfeito com a polarização, tomando para si uma fatia dos votos que seriam decisivos para a vitória do petista na primeira rodada.

