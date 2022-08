Pesquisa Ipec em Minas: Zema lidera com 40%; Kalil tem 22%

Especial para o Estadão, Belo Horizonte – O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, tem 40% das intenções de voto do eleitorado mineiro, ante 22% de intenções de voto de seu principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 15, pelo Ipec, instituto de pesquisas que deu lugar ao antigo Ibope, na primeira rodada de levantamentos para quantificar as intenções de voto para governador e senador em Minas Gerais. O levantamento foi encomendado pela Rede Globo, e as entrevistas com 1.200 pessoas foram realizadas entre 12 e 14 de agosto A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05666/2022.

Ex-prefeito de Belo Horizonte tem 22% das intenções de voto.

Na sequência, o senador Carlos Viana (PL) tem 5% das intenções de voto na disputa, seguido do ex-deputado Marcus Pestana (PSDB), com 2%.

Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (Psol e Rede), Vanessa Portugal (Pstu), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Renata Regina (PCB) tiveram 1% no levantamento. Votam em branco e nulo 11% dos eleitores e, 15% do eleitorado mineiro não sabe em quem votar.