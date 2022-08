Pesquisa Ipec em Pernambuco: Marília Arraes mantém liderança com 33%

A nova rodada da pesquisa eleitoral Ipec, a primeira a captar a intenção de voto dos eleitores em Pernambuco após o início do horário eleitoral, indica estabilidade na corrida pelo Palácio Campo das Princesas. A vantagem de Marília Arraes (Solidariedade) segue superior a vinte pontos porcentuais e todos os candidatos apenas oscilaram dentro da margem de erro do levantamento, divulgado na noite desta terça (30) pela Rede Globo.

De acordo com a pesquisa, Marília continua com 33% de intenção de voto. Raquel Lyra (PSDB) oscilou um ponto porcentual para cima com relação ao levantamento do dia 15 de agosto, chegando a 12%. Levando-se em conta a margem de erro de três pontos porcentuais, ela está empatada em segundo lugar com Anderson Ferreira (PL), que oscilou um ponto e chegou a 11%, e Miguel Coelho (UB), que tem 9%, mesma pontuação do levantamento anterior.

Danilo Cabral (PSB) segue com dificuldades de crescer. O candidato governista oscilou dois pontos para cima, chegando a 8% de intenção de voto. Ele está empatado tecnicamente com João Arnaldo (PSOL), que tem 2%. Pastor Wellington (PTB), Claudia Ribeiro (PSTU) e Jones Manoel (PCB) possuem 1%. Brancos e nulos caíram de 17% para 13%, enquanto os que não souberam responder permanecem em 9%.

Rejeição

A pesquisa eleitoral também mediu o nível de rejeição dos candidatos ao governo de Pernambuco. Isto é: a porcentagem de eleitores que afirma não votar de maneira alguma em determinado nome. Quem lidera o ranking é Danilo Cabral, com 25%. Trata-se de uma oscilação positiva de três pontos, no limite da margem de erro, com relação ao levantamento anterior.

Pastor Wellington cresceu 9 pontos e tem 20% de rejeição, enquanto Anderson Ferreira continua com 18%. Líder de intenção de voto, Marília Arraes conseguiu oscilar sua rejeição para baixo, no limite da margem de erro, chegando a 16%. Miguel Coelho tinha 18% e chegou a 16%, mesmo número de João Arnaldo (PSOL). Dentre as principais candidaturas, Raquel Lyra (PSDB) tem a menor rejeição: 11%.

Senado

Enquanto na disputa pelo Governo observa-se larga vantagem de Marília, a disputa pela única vaga desta eleição à Câmara Alta segue aberta em Pernambuco. Teresa Leitão (PT) agora lidera a disputa, com 15%, e André de Paula (PSD) tem 13%. A oscilação foi suficiente para os rivais inverterem posições com relação à pesquisa do dia 15, quando a petista tinha 12% e o social democrata 14%.

Na sequência estão: Guilherme Coelho (PSDB), com 10%; Gilson Machado (PL), que aparece com 7%; Carlos Andrade Lima (União Brasil) pontuou 4%; Roberta Rita (PCO) com 4%; Esteves Jacinto (PRTB) teve 3%; Dayse Medeiros (PSTU) aparece com 2% e Eugênia Lima (PSOL) teve 1%. Brancos e nulos caíram de 27% para 23%, enquanto 18% não souberam responder, um ponto a menos que na pesquisa anterior.

A pesquisa eleitoral Ipec 1200 eleitores pessoalmente entre os dias 27 e 29 de agosto, em 51 cidades de Pernambuco. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorreu sob numeração BR-08477/2022.