Pesquisa Ipec: Entre evangélicos, Bolsonaro tem 46% e Lula, 27%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou um ponto para cima enquanto o presidente Jair Bolsonaro oscilou dois pontos para baixo entre o eleitorado evangélico em comparação com a sondagem anterior, aponta a última pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 5, pela TV Globo. Agora, o chefe do Executivo tem 46% das intenções de voto entre o público enquanto o petista aparece com 27%

Como revelou o Estadão, lideranças religiosas dão palanque virtual a Bolsonaro, convocam para os atos do 7 de Setembro e até impulsionam anúncios nas redes sociais com mensagens favoráveis ao presidente. Ao longo dos últimos meses, Bolsonaro viaja pelo País para participar de Marchas Para Jesus.

Nos números gerais de intenção de voto, Lula tem 44% e Bolsonaro, 31%.

Contratada pela Rede Globo, a pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00922/2022.