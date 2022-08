Pesquisa Ipec SP: Haddad tem 29%, Tarcísio, 12%, e Rodrigo Garcia, 9%

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo Governo de São Paulo com 29% das intenções de votos, aponta pesquisa Ipec no Estado divulgada nesta segunda-feira, 15. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 12%, e o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), aparece com 9%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos porcentuais para baixo e para cima.

O governador Rodrigo Garcia está empatado tecnicamente com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas. Foto: Amanda Perobelli/Reuters e Felipe Rau/Estadão

Vinicius Poit (Novo), Elvis Cezar (PDT), Gabriel Colombo (PCB), Carol Vigliar (UP) e Altino Júnior (PSTU) têm 2%, Edson Dorta (PCO), 1%. Votos brancos e nulos totalizam 23%; 16% dos ouvidos não souberam responder.

Haddad também lidera no índice de rejeição: 32% dos entrevistados disseram não votar de jeito nenhum no petista. Tarcísio aparece na segunda posição com 12%, seguido por Garcia, 11%.

Dados da mesma pesquisa mostram que 17% dos paulistas aprovam a gestão do atual governador. 47% avaliam como regular e 23% reprovam a gestão do tucano.

A pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo, foi registrada no TSE com o número SP-04035/2022 e fez 1.200 entrevistas presencialmente entre os dias 12 e 14 de agosto, em 59 municípios paulistas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.