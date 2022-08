Pesquisa Ipec RS: Leite lidera disputa ao governo com 32%; Onyx tem 19%

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 15, coloca Eduardo Leite (PSDB) como líder das pesquisas com 32% das intenções de voto ante 19% de Onyx Lorenzoni (PL), seguido por Edegar Pretto (PT), com 7%, e Luis Carlos Heinze (PP), com 6%.

Vieira da Cunha (PDT) tem 3% das intenções de voto, enquanto Roberto Argenta (PSC) e Rejane de Oliveira (PSTU) tem 2% cada um. Paulo Roberto (PCO), Ricardo Jobim (Novo) e Vicente Bogo (PSB) têm 1% cada um e Carlos Messalla (PCB) ficou com 0%. Os indecisos chegam a 14% dos entrevistados, enquanto os que pretendem votar em branco ou nulo chegam a 12%.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, durante convenção nacional do PSDB Foto: Dida Sampaio/Estadão

Continua após a publicidade

Contabilizando apenas os votos válidos, Leite possui 44% das intenções, ante 25% de Onyx. Como Pretto tem 9%, Heinze tem 8% e Vieira da Cunha, 4%, a eleição seria decidida em segundo turno, aponta a pesquisa.

A pesquisa foi realizada com 1.008 pessoas em 56 municípios do Rio Grande do Sul, entre 12 e 15 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi contratada pela RBS PARTICIPAÇÕES S.A e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04133/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-08381/2022.