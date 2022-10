Pesquisa Ipespe/Abrapel: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

O ex-presidente e candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 54% dos votos válidos se o segundo turno das eleições fosse realizado nesta semana, segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta terça-feira, 11. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, teria 46%.

No cenário estimulado - aquele em que se considera votos brancos, nulos e indecisos -, Lula tem 50% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 43%. Os votos brancos e nulos somam 6% e os que não sabem ou não responderam são 5% do total de entrevistados.

Considerando a pesquisa espontânea, o petista continua na frente, com 47%, e Bolsonaro, com 42%. Neste caso, os brancos, nulos e indecisos chegam a 6%.

Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (PL) disputam segundo turno para a Presidência da República. Foto: Evaristo Sá/AFP e Mariana Greif/Reuters

Interesse pela eleição presidencial

O levantamento ainda mostrou um aumento do interesse pela eleição presidencial, em comparação com sondagens anteriores. Agora, 81% do eleitorado que demonstram muito interesse em participar. Esse percentual era de 65% no dia 30 de setembro e 58% no dia 23 de setembro.

A pesquisa Ipespe/Abrapel consultou 1.100 eleitores de todo o País por telefone entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e a taxa de confiança é de 95,45%. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-01120/2022. O levantamento foi contratado pela Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais (Abrapel).