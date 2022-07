Só Lula vence Bolsonaro no segundo turno, aponta pesquisa Exame/Ideia

Apenas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou o presidente Jair Bolsonaro (PL) para os cenários de segundo turno testados pela pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 21. Segundo o levantamento, se a segunda rodada das eleições fosse hoje, o chefe do Executivo venceria tanto o candidato Ciro Gomes (PDT) - embora com margem apertada - quanto a pré-candidata Simone Tebet (MDB).

Leia também Moro lidera intenções de voto para o Senado no Paraná; Álvaro Dias aparece em segundo lugar

O resultado aponta para uma recuperação do presidente Bolsonaro no cenário eleitoral. Há alguns meses, com a popularidade em baixa e sofrendo desgaste político no governo, o chefe do Executivo chegou a perder em todos os cenários de segundo turno. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o aumento da inflação - sobretudo dos combustíveis - e denúncias de corrupção no primeiro escalão do governo são exemplos de fatores que desgastaram o Planalto.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Agregador de pesquisas Ferramenta do 'Estadão' calcula média do cenário eleitoral com base em levantamentos de 14 empresas

Em fevereiro, segundo a Ideia/Exame, Bolsonaro perdia para Ciro Gomes e Sérgio Moro (à época, presidenciável pelo Podemos) e empatava com João Doria (PSDB) na margem de erro. Pesquisa BTG/FSB divulgada em março mostrava que o presidente perdia para Ciro Gomes, Sérgio Moro, Eduardo Leite (PSDB) e João Doria, além de Lula.

Pesquisa Exame/Ideia de julho indica melhora do desempenho de Bolsonaro no quadro eleitoral.

Em abril e maio, segundo duas rodadas do levantamento Ideia/Exame, Bolsonaro superava Doria, mas ainda perdia para Ciro Gomes. Em junho, ainda segundo a Ideia/Exame, o chefe do Executivo ultrapassou Ciro Gomes na simulação de segundo turno (43% a 37%).

A rodada de julho do levantamento mostra que a distância entre Lula e Bolsonaro é de 10 pontos em uma simulação de segundo turno entre ambos. O primeiro tem 47%, e o segundo, 37%. O pré-candidato do PT vence Simone Tebet (48% a 25%) e Ciro Gomes (44% a 31%). O presidente da República também supera Simone Tebet (40% a 26%) e Ciro Gomes, com margem apertada (39% a 35%).

No primeiro turno, Lula tem 44%; Bolsonaro, 33%; Ciro Gomes, 8%; Simone Tebet, 4%; e André Janones (Avante), 2%.

A pesquisa Exame/Ideia consultou 1500 eleitores por telefone entre os dias 15 e 20 de julho. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-09608/2022. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.