Pesquisa FSB: Lula vai a 45% e tem 10 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

Pesquisa FSB divulgada nesta segunda-feira, 26, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto para o Planalto, 10 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 35%. O petista oscilou um ponto para cima em relação à última rodada do levantamento, enquanto o chefe do Executivo se manteve no mesmo patamar.

Ciro Gomes (PDT) tem 7%. Simone Tebet (MDB), 4%. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1% cada. Outros candidatos não pontuaram.

O candidato do PT tem 48% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos; Bolsonaro tem 37%. O petista almeja vencer a eleição no primeiro turno. Para isso, é necessário ter maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, 50% mais um.

Em embate direto, Lula tem 52%, e Bolsonaro, 40%.

Quanto ao segundo turno, Lula tem 52% da preferência em um eventual embate direto com o presidente, que tem 40% nesse cenário.

O instituto FSB entrevistou 2 mil pessoas por telefone entre os dias 23 e 25. A sondagem foi contratada pelo banco BTG Pactual. A margem de erro é de 2 pontos.