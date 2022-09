Lula aparece à frente numericamente de Bolsonaro no Rio e segue líder em SP e Minas, diz Ipec

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Planalto nos dois maiores colégios eleitorais do País, São Paulo e Minas Gerais, segundo pesquisas estaduais do Ipec. Nos dois outros Estados do Sudeste, ele aparece numericamente à frente, mas em empate técnico com o presidente Jair Bolsonaro (PL), ou seja, com vantagem dentro da margem de erro. A região concentra a maior parte do eleitorado brasileiro.

Entre os eleitores paulistas, o petista tem 43% da preferência, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 33%. O chefe do Executivo cresceu 5 pontos porcentuais em relação ao início de setembro, quando tinha 28%. Lula oscilou um ponto para baixo. A margem de erro medida no Estado é de 2 pontos para mais ou para menos.

Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País, Lula tem 46% e Bolsonaro, 31%. O candidato do PT se manteve no mesmo patamar em relação à última rodada do levantamento, enquanto Bolsonaro oscilou um ponto para cima. A margem de erro no Estado é de 2 pontos.

No Rio de Janeiro, Lula tem 41% e Bolsonaro tem 36%. O petista oscilou 3 pontos para cima, e o presidente, 3 pontos para baixo. Na rodada anterior, era o chefe do Executivo quem aparecia numericamente à frente. Na prática, porém, ambos estavam e continuam empatados, pois a margem de erro é de 3 pontos.

No computo final da região Sudeste, o candidato do PT tem 42% no Espírito Santo, enquanto Bolsonaro tem 39%. Neste caso, os dados se referem ao levantamento do dia 2 de setembro, e a margem de erro é de 3 pontos; nova pesquisa para o Estado será divulgada pelo Ipec nesta quinta-feira, 22.