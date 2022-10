Pesquisa PoderData: Lula tem 52% dos votos válidos no segundo turno; Bolsonaro, 48%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 52% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2022 ante 48% de Jair Bolsonaro (PL). É o que indica a nova pesquisa PoderData realizada entre os dias 9 e 11 de outubro e divulgada nesta quarta-feira, 12.

Ao todo, o instituto de pesquisa entrevistou 5.000 pessoas. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo.

O resultado mantém os números divulgados na sondagem anterior, publicada na última quinta-feira, 6, e indica um cenário de estabilidade e de proximidade entre os dois candidatos.

No primeiro turno das eleições de 2022, Lula ficou com 48,4% e Jair Bolsonaro com 43,2% dos votos válidos.

Os 4 pontos que separam Lula e Bolsonaro são a menor distância até então registrada pelo instituto de pesquisa em um confronto direto entre tais presidenciáveis.

Considerando votos totais, Lula tem 48%, e Bolsonaro, 44%. Indecisos foram 2% dos entrevistados e 6% pretendem anular o voto ou votar em branco. O petista é o favorito das mulheres, com 56% das intenções de voto, enquanto o atual presidente ganha entre os homens, com 53%.

Nas diferentes faixas etárias, Lula leva vantagem entre quem tem 25 a 44 anos, com 54%, e entre quem tem 45 a 59 anos, com 53%. Já Bolsonaro está na frente entre quem tem 16 a 24 anos, com 52%. Na faixa etária de 60 anos ou mais, ambos os candidatos estão empatados com 50%.

O presidente está à frente no Sudeste, com 51% das intenções de voto, no Sul, com 59%, e no Centro-Oeste, com 58%. Já o petista lidera com folga no Nordeste, com 64%, e está na frente no Norte, com 55%.

Entre o público com escolaridade fundamental e superior, Lula lidera com 53% e 54%, respectivamente. Ambos os candidatos estão empatados entre quem tem escolaridade média, com 50% cada.

No quesito renda, o ex-presidente lidera entre quem recebe até dois salários mínimos, com 54%, e quem ganha entre 2 a 5 salários mínimos, com 52%. Entre quem ganha mais do que 5 salários mínimos, 53% votam em Bolsonaro.

No voto religioso, que tem sido parte central da corrida na segunda parte do pleito, Bolsonaro tem ampla vantagem sobre Lula no campo evangélico - 60% ante 40% do petista. Já entre os católicos, Lula se sai melhor - 56% ante 44% do atual presidente.