Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro, 36%

Na véspera da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na frente na disputa ao Palácio do Planalto com 50% dos votos válidos, de acordo com a pesquisa Datafolha publicada neste sábado, 1º. Ele é seguido pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que tem 36%, por Simone Tebet (MDB), com 6%, e por Ciro Gomes (PDT), com 5%.

O petista tem chance de sair triunfante ainda no primeiro turno. Para isso, ele precisa da metade mais um de todos os votos válidos, que excluem quem votou branco, nulo ou não foi votar. A possibilidade está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.

Lula mantém a liderança na última pesquisa Datafolha antes das eleições. Foto: Ricardo Stuckert

Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) têm 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Entre os dois principais nomes da disputa, a situação permanece a mesma. Tanto Lula como Bolsonaro têm o mesmo número em comparação às últimas duas pesquisas. A novidade aparece entre os candidatos da chamada “terceira via”. Tebet aparece numericamente acima de Ciro pela primeira vez neste levantamento.

O número de pessoas que afirmam já ter definido o voto oscilou dois pontos para cima em comparação à última pesquisa, do dia 29 de setembro. 87% dos brasileiros agora estão certos da decisão. Nove em cada 10 (91% para Lula e 92% para Bolsonaro) dos eleitores dos dois principais nomes na pesquisa dizem que não irão mais mudar de candidato.

Continua após a publicidade

Entre os eleitores de Ciro e Tebet, que tiveram um drástico aumento nesse recorte no levantamento anterior, ainda há margem para o voto útil. 58% dizem estar certos no voto no pedetista e 41% afirmam que podem mudar; 62% responderam terem selado o voto na emedebista ante 37% ainda incertos.

O candidato do PDT lidera numericamente no índice da segunda escolha dos eleitores. Entre quem pretende mudar o voto, 19% afirma que migrarão para Ciro. Lula e Bolsonaro estão na segunda posição, com 18%. 15% dizem que podem votar em Tebet como plano B. A margem de erro neste segmento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

A candidatura petista investe os últimos esforços da campanha para tentar atrair o voto útil de eleitores da chamada terceira via para Lula para arrematar a vitória ainda no dia 2 de outubro. Outro desafio será evitar a abstenção dos eleitores, que pode influenciar os votos válidos.

Segundo turno

Lula também está à frente de Bolsonaro caso ocorra um segundo turno entre os dois. O petista tem 54% das intenções de voto ante 38% do candidato à reeleição pelo PL.

A vantagem entre os dois, agora de 16 pontos, foi afetada pela oscilação negativa do presidente em comparação à amostra anterior.

Rejeição

Continua após a publicidade

Assim como na amostra anterior, mais da metade (52%) dos entrevistados dizem que não irão votar em Bolsonaro de forma alguma. Ele é o líder nesse segmento. Lula ocupa a segunda posição, com a rejeição de 40% dos brasileiros, uma oscilação positiva de um ponto.

Debate

A pesquisa Datafolha também perguntou quem foi melhor no debate. Lula está à frente no recorte. 28% dos entrevistados dizem que o petista foi superior aos demais candidatos. Ele é seguido por Bolsonaro (20%), Tebet (10%), Ciro (4%), o candidato do PTB, Padre Kelmon (2%), a candidata do União Brasil, Soraya Thronicke (2%) e o candidato do Novo, Felipe d’Avila (1%).

A Folha de S. Paulo, contratante da pesquisa, repete o procedimento usado em pleitos passados e agora destaca os votos válidos ao invés dos votos totais na reta final até o dia 2 de outubro. Neste método, são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores indecisos, seguindo o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição.

A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e pela Globo, foi realizada entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro e entrevistou 12.800 eleitores presencialmente em 310 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00245/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.