Notícia

Quaest: Bruno Reis tem 66% e Geraldo Júnior aparece com 9% na disputa pela prefeitura de Salvador Atual prefeito pode se reeleger no 1º turno; emedebista está tecnicamente empatado com Kléber Rosa (PSOL), que registrou 4% das intenções de voto. Margem de erro é de três pontos porcentuais