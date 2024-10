Pesquisa Quaest Manaus: David Almeida tem 43% e Capitão Alberto Neto, 41%

BRASÍLIA - A pesquisa Quaest sobre a disputa pela prefeitura de Manaus, contratada pela Rede Amazônica e divulgada neste sábado, 19, aponta David Almeida (Avante) com 43% das intenções de voto para o segundo turno, enquanto Capitão Alberto Neto (PL) marca 41%.

Outros 12% correspondem a voto branco, nulo ou são de respondentes que dizem que não vão votar. Indecisos são 4%. Os candidatos estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral com o número AM05240/2024, foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro e entrevistou 900 pessoas.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) Foto: Antonio Pereira/Prefeitura de Manaus e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Os entrevistados também foram perguntados sobre quem votaram no primeiro turno. Entre quem votou em Amom Mandel (Cidadania), 42% agora vai com Neto, e 34% com Almeida. Entre quem votou em Roberto Cidade (União Brasil), 52% agora deve votar em Neto, e 29% em Almeida. Já os eleitores de Marcelo Ramos (PT) devem ficar divididos da seguinte forma: 62% devem votar em Almeida, e 6% em Neto.

O levantamento mostra que 77% dos entrevistados estão totalmente decididos a votar, enquanto 23% dizem que podem mudar de voto. Entre os eleitores de Almeida, a taxa é de 78%, levemente inferior à de Neto, de 82%.