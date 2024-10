Nunes e Boulos empatam tecnicamente entre afetados pelo apagão em São Paulo, diz Quaest

A pesquisa Quaest de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 23, aponta que Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão empatados entre eleitores que foram afetados pelos apagões dos últimos dias na capital paulista.

O atual prefeito aparece com 40% das intenções de voto nesse recorte da pesquisa. O adversário, por sua vez, registrou 39%. Indecisos foram 2%, e aqueles que indicaram branco, nulo ou disseram que não vão votar somaram 19%. Segundo a Quaest, 28% dos eleitores disseram ter tido problemas de falta de energia nas últimas duas semanas. Entre os eleitores que não tiveram problemas de falta de luz, Nunes aparece à frente, com 45%. Boulos teve 33%. Indecisos neste recorte são 3%, e os que indicaram branco, nulo ou disseram que não vão votar são 19%.

Nunes (MDB) e Boulos (PSOL) disputam 2º turno em São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

O recorte foi divulgado junto com a pesquisa de intenção de voto para a disputa do 2º turno em que Nunes aparece com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada e Boulos com 35%.

Para 61% dos eleitores, a Enel é responsável pelas quedas de energia. O governo municipal foi responsabilizado por 10% dos entrevistados. 9% disseram que a responsabilidade é do governo federal; 6%, que é do governo estadual. 7% disseram não saber ou não responderam, 4% disseram não haver culpado ou citaram o clima e 3% deram outras respostas.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e foi feita presencialmente com 1.200 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de outubro. O registro na Justiça Eleitoral é TSE: SP-06257/2024. A margem de erro para o recorte a respeito dos afetados pelos apagões é de cinco pontos, para mais ou para menos.

