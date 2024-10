Pesquisa Quaest em Porto Alegre: Melo tem 52% e Maria do Rosário, 30% das intenções de voto

BRASÍLIA - Pesquisa do instituto Quaest sobre o cenário eleitoral em Porto Alegre (RS) divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) tem 52% das intenções de voto e lidera a disputa na capital gaúcha. A deputada federal Maria do Rosário (PT) aparece com 30%.

Indecisos somam 3%, e 15% dos porto-alegrenses pretendem votar branco ou nulo. Os dados se referem à pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor; é o primeiro levantamento feito pelo instituto após o primeiro turno na capital gaúcha.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e a deputada federal Maria do Rosário (PT) Foto: @sebastiaomelo via Facebook e Dida Sampaio/Estadão

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos competidores não são apresentados, Melo aparece com 45% e Maria do Rosário, com 25%. Nesse cenário, os indecisos somam 21%; branco/nulo/não vai votar perfazem 9%. A pesquisa da Quaest foi encomendada pela RBS TV e ouviu 900 eleitores de Porto Alegre entre os dias 14 e 16 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-08359/2024.