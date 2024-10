Pesquisa Quaest em Porto Velho: Mariana Carvalho tem 43% e Léo Moraes, 42% das intenções de voto

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não têm contato com a lista oficial de candidatos e falam o nome de preferência, Mariana Carvalho e Léo Moraes foram citados por 35% cada um. O índice de votos em branco ou nulos é de 4%, e outros 26% estão indecisos.

No primeiro turno, realizado no último dia 6, Mariana Carvalho terminou na frente, com 111.329 votos (44,5% dos votos válidos). Léo Moraes ficou em segundo, com 64.125 votos (25,6% dos votos válidos).