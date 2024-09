Pesquisa Quaest: Nunes tem 24%, Boulos, 23%, e Marçal 21% na corrida para prefeito de SP

A menos de uma semana para a eleição, pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 24% das intenções de voto na corrida pela Prefeitura de São Paulo, seguido do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 23% e do influenciador Pablo Marçal (PRTB), que tem tem 21%. Os três candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

PUBLICIDADE A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são informados aos eleitores. A rodada anterior do levantamento, publicada na terça-feira, 24, apontava um empate triplo entre Nunes (que tinha 25%), Boulos (23%) e Marçal (20%). A margem de erro era maior, de três pontos percentuais, porque a amostra era menor — foram realizadas 1.200 entrevistas, contra 1.800 da atual pesquisa.

Os candidatos a prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Tabata Amaral, José Luiz Datena e Marina Helena Foto: Reprodução/Flow Podcast via Youtube

Em um segundo grupo de candidatos, a deputada Tabata Amaral (PSB) tem 11%, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece com 6%, e a economista Marina Helena marca 2%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 8%; outros 6% ainda estão indecisos em quem votarão.

Na semana passada, a candidata do PSB tinha 8% das intenções. Com isso, ela cresceu acima da margem de erro - 3 pontos porcentuais. O apresentador de TV manteve o mesmo índice, assim como a postulante do Novo. Os indecisos eram 7%, e os votos em branco ou nulo somavam 9%.

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 29 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01233/2024.

Pesquisa espontânea

Boulos lidera no cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. O psolista aparece com 17% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, de 24 de setembro, o deputado tinha 16%. Marçal e Nunes repetiram os 14% de eleitores cada. Os três postulantes estão empatados dentro da margem de erro. O ex-coach e o emedebista, no entanto, apresentam empate numérico.

Com 4%, Tabata aparece na terceira colocação. Ela manteve seu porcentual em comparação ao último levantamento da Quaest. O tucano e a economista aparecem em seguida, com 1% cada. Neste cenário, 45% estão indecisos (contra 46% da semana passada), e 4% vão votar em branco, nulo ou não votarão, mesmo índice da pesquisa anterior.

Segundo turno

A Quaest simulou três cenários para o segundo turno do pleito da capital paulista. No primeiro deles, entre Nunes e Boulos, o atual prefeito seria eleito com 49% das intenções de voto - mesmo índice da semana passada. O deputado federal soma 33% dos eleitores. O psolista oscilou um ponto porcentual para cima em relação ao último levantamento do instituto, quando tinha 32%. Nulos e brancos somam 14%, e 4% estão indecisos.

No segundo cenário pesquisado, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o emedebista também seria reeleito. Ele soma 53% das intenções de voto ante 26%. Na semana anterior, os índices eram de 52% e 25%, respectivamente. Nulos e brancos são 17%. Já os indecisos, neste caso, são 4%.

Boulos venceria Marçal no segundo turno por 41% a 36%, mesmos índices da semana anterior. Eleitores que anulariam o voto ou votariam em branco somam 19%, e os indecisos chegam a 4%.

Rejeição