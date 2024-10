Pesquisa Quaest Vitória: Lorenzo Pazolini aparece com 50% dos votos válidos

Considerando os votos totais, cenário que abrange os brancos e nulos, Pazolini aparece com 51%, Coser com 17%, Vellozo Lucas com 8%, Camila Valadão com 7% e Assumção com 2%. Indecisos são 9%; branco/nulo/não vai votar, 6%.

O instituto Quaest entrevistou 1.000 pessoas presencialmente, entre os dias 4 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo ES-00977/2024.