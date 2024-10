Notícia

Pesquisa Real Time Big Data em Fortaleza: Fernandes e Leitão estão empatados com 45% Nos votos válidos, que excluem brancos e nulos, os candidatos do PT e do PL estão com 50%, cada um; a capital cearense é a maior cidade do País com embate direto entre as siglas de Lula e Bolsonaro