Pesquisa Real Time Big Data Manaus: David Almeida tem 32%; Roberto Cidade, 22%; e Amom Mandel, 16%

Em Manaus, o atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), lidera a disputa pelo cargo nas eleições de 2024. Com 32% das intenções de voto, Almeida tem vantagem de dez pontos porcentuais em relação ao deputado estadual Roberto Cidade (União) e 16 pontos porcentuais do deputado Federal Amom Mandel (Cidadania), que aparecem tecnicamente empatados no segundo lugar com 22% e 16%, respectivamente, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 24.

PUBLICIDADE Foram entrevistados 1.000 eleitores manauaras entre os dias 20 e 21 deste mês. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo AM-01611/2024. Capitão Alberto Neto (PL) tem 13%. Em seguida, aparece Marcelo Ramos (PT), com 7%. Wilker Barreto (Mobiliza) e Gilberto Vasconcelos (PSTU) não pontuaram. Outros 6% disseram votar branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, Davi Almeida tem 20% e Roberto Cidade, 15% das intenções de voto. Amon Mandel tem 12%, Capitão Alberto Neto, 7% e Marcelo Ramos aparece com 4%. Responderam outros nomes 2%. Outros 9% disseram votar branco ou nulo, e 31% não souberam responder.

Possibilidade de voto e aprovação da gestão

O Real Time Big Data perguntou aos participantes qual a possibilidade de voto em cada candidato. Dos entrevistados, 24% afirmaram votar com certeza em David Almeida. Outros 36% disseram que poderiam votar no candidato. O levantamento mostrou que 36% relataram que não votariam nele e outros 4% disseram que não o conheciam o suficiente para opinar.

Da esquerda para a direita: o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) e o deputado estadual Roberto Cidade (União) Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus, Divulgação/Câmara dos Deputados e Herick Pereira/ALEAM

Segundo a pesquisa, 13% dos entrevistados disseram votar com certeza em Amom Mandel e outros 43% disseram que poderiam votar no candidato do Cidadania. Por outro lado, 36% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Mandel, enquanto 8% contaram que não o conhecia o suficiente para opinar.

Já 15% dos entrevistados confirmaram que votariam com certeza em Roberto Cidade, enquanto 41% afirmaram que poderiam votar nele. Outros 32% afirmaram que não votariam em Cidade e 12% disseram não o conhecer o suficiente para opinar.

A pesquisa também levantou que 59% dos entrevistados aprovam a gestão de Almeida na chefia do Executivo manauara, enquanto 37% desaprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam.