Pesquisa Real Time Big Data: Nunes tem 26%, Boulos 25% e Marçal marca 23% na disputa em SP

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados são referentes ao cenário estimulado, quando a lista com os candidatos é apresentada aos eleitores.

No levantamento anterior, Nunes tinha 27% e estava tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Boulos, que aparecia com 24%. O candidato do PSOL também empatava tecnicamente com Marçal, que registrou 21%. Com as oscilações, porém, o cenário agora é de empate entre os três candidatos.