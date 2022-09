Pesquisa Realtime em Minas: Zema tem 45% e Kalil, 36%

O governador Romeu Zema (Novo) lidera a disputa eleitoral para o governo de Minas Gerais com 45% das intenções de voto, contudo é seguido de perto pelo adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), 36%. As informações são da pesquisa Realtime Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 15.

Em terceiro lugar, aparece Carlos Viana (PL) marcando 9% das intenções de voto, seguido por Marcos Pestana (PSDB), 2%, e Lorene Figueiredo (PSOL), 1%. Outros candidatos ao governo estadual não pontuaram. No levantamento estimulado, 4% dos entrevistados declararam intenção de votar branco ou nulo e 3% não sabem em quem votar.

A Realtime também realizou um levantamento espontâneo, onde os entrevistados podiam declarar em qual candidato pretendem votar. Neste cenário, o número daqueles que não sabem em quem votar teve um aumento expressivo, representando 39% dos entrevistados. Zema ainda permanece na liderança, com 27% das intenções espontâneas, e Kalil continua em segundo lugar, 16%. O número de votos nulos ou brancos passa para 10%.

No cenário induzido com o apoio dos candidatos à Presidência, as eleições mineiras poderiam ter uma virada. Segundo a Realtime, com o apoio de Lula (PT), Kalil passaria a liderar a disputa com 49% das intenções de voto. Apoiado por Felipe D’Ávila (Novo), Zema ficaria em segundo lugar, 35%, e Carlos Viana, apoiado por Jair Bolsonaro (PL), dobraria suas intenções de voto, alcançando 18% dos entrevistados.

Perfil dos eleitores

Atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema tem vantagem entre os eleitores homens (48%), que ganham até 2 salários mínimos (51%) e entre 2 a 5 salários mínimos (48%), além do apoio de grupos religiosos católicos (44%) e evangélicos (47%). Ao mesmo tempo, Zema também é o candidato mais rejeitado pelos entrevistados (35%).

Apesar da rejeição, Zema também lidera nas intenções de voto para um possível segundo turno contra Kalil. De acordo com os dados da Realtime, o governador teria 49% dos votos, enquanto o ex-prefeito teria 42%. No segundo turno, 6% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e 3% não sabem.

Alexandre Silveira (PSD-MG) está empatado com Cleitinho (PSC-MG) na disputa eleitoral pelo Senado

Disputa pelo senado

Candidatos ao Senado, Cleitinho (PSC) e Alexandre Silveira (PSD) estão empatados na liderança com 18% das intenções de voto, na pesquisa Realtime. Logo atrás, está Marcelo Aro (PP), 12%, seguido por Bruno Miranda (PDT), 3%, pastor Altamiro Alves (PTB), 2%, Sara Azevedo (PSOL), 2%, Irani Gomes (PRTB), 1% e Dirlene Marques (PTSU), 1%. Outros candidatos não pontuaram. A maior parte dos entrevistados não sabem em quem votar (28%) e 15% pretendem votar em branco ou nulo.

Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Record, a pesquisa Realtime Big Data foi realizada entre 14 e 15 de setembro e entrevistou 1.200 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03878/2022