Pessoas que colaboram com a cultura nacional poderão receber o título de embaixador do setor

Personalidades que se destacarem em iniciativas para o fortalecimento de políticas culturais e de artes no Brasil poderão receber do governo federal o título de Embaixador. O agraciamento é um empreendimento do Ministério da Cultura (Minc) e foi criado por meio de ato publicado no Diário Oficial (DO) da União desta segunda-feira, 27.

A própria ministra da Cultura, Margareth Menezes, ou o Comitê criado para este fim poderão escolher os embaixadores. Foto: Pedro Kirilos/Estadão Conteúdo

A própria ministra da Cultura, Margareth Menezes, ou o Comitê criado para este fim poderão escolher os embaixadores. O processo de seleção será feito por meio de chamamento público e deverá ter prévia justificativa. Este título, ressalta o documento publicado no DO, é considerado uma prestação de serviço público relevante. O selecionado não terá vínculo trabalhista algum, não poderá receber nenhum valor pelo serviço e nem poderá usar a função para promoção e benefícios pessoais.

Os embaixadores serão convidados para atuação presencial ou remota em encontros nacionais e internacionais, mediante prévio agendamento. Além disso, eles colaborarão com a difusão das iniciativas de promoção internacional do Brasil, inclusive por meio de suas redes sociais e as do poder público.

A exemplo do título de Embaixador do Turismo Brasileiro, promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o homenageado será associada à promoção da política nacional de cultura.

O agraciamento se dará por meio de entrega de um título, que conterá o nome da pessoa agraciada e a data de sua aprovação.