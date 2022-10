Petistas celebram vitória de Lula pelo Brasil

Publicidade

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se articulam agora para celebrar a vitória presidencial do candidato petista em todo o Brasil. A principal concentração neste momento é na Avenida Paulista, em São Paulo. Usuários já manifestavam a intenção de ir ao local para a festa com cerca de 90% das urnas apuradas.

Avenida Paulista no momento da virada⭐️❤️ pic.twitter.com/L63Np4bjkx — É 13 MEMO⭐️❤️ (@Swygao) October 30, 2022

Petistas se aglomeram na região desde o começo da tarde e já celebraram a virada, que aconteceu por volta das 18h44.

As celebrações no Rio de Janeiro são no bairro da Cinelândia. Lulistas cantavam músicas ao receber a notícia da confirmação do triunfo presidencial. Em Belo Horizonte, apoiadores se concentraram na Praça 7 e fizeram festa mesmo com a chuva.

Cinelandia. Vai dar PT ! pic.twitter.com/QJm08A4XDW — Bruno Meyerfeld (@brunomeyerfeld) October 30, 2022

Em outras capitais, como Salvador, apoiadores se reúnem no bairro do Rio Vermelho. A festa já tomou as principais capitais nordestinas ao longo da noite de domingo. Em Recife, as festividades aconteceram no Armazém do Campo, com petistas migrando para o Marco Zero.

A concentração petista em Brasília aconteceu na torre de TV, na área central da capital federal.

A comemoração foi mais tímida nas capitais da Região Sul. Em Porto Alegre, a principal festa foi na Cidade Baixa; em Curitiba, na esquina das ruas Marechal Deodoro e da Marechal Floriano; em Florianópolis, no centro da cidade.

Veja imagens: