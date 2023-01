Petrobras diz que refinarias de petróleo funcionam normalmente, apesar de ameaças golpistas

RIO - A Petrobras afirmou em nota que suas refinarias funcionam normalmente neste domingo, 8. A informação foi divulgada depois do anúncio feito por golpistas que atacaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) de que bloqueariam as refinarias de petróleo. O objetivo de eventual ataque às plantas da estatal é provocar a suspensão no abastecimento de combustíveis. abrindo caminho para um suposto golpe militar.

“A Petrobras está tomando todas as medidas preventivas de proteção necessárias, conforme procedimento padrão”, informou a estatal por nota..

No sábado, 7, apesar das negativas da estatal, um grupo de bolsonaristas se manifestou na porta da Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP). Segundo o Estadão apurou, não houve invasão.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou que se articula com a área de inteligência e segurança da Petrobras. A ideia é evitar que os extremistas repitam, contra as refinarias, os atos de vandalismo ocorridos em Brasília neste domingo, segundo a entidade.

A Refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, seria um dos alvos dos golpistas Foto: Fabio Motta/Estadão

Rio

Em mensagem à qual o Estadão/Broadcast teve acesso, extremistas convocaram “uma grande concentração com destino à Refinaria Duque de Caxias (Reduc)”. O encontro está marcado para 1h30 da madrugada desta segunda, 9. A previsão é que cheguem ao local às 2h. Trata-se de uma das maiores unidades de refino da empresa. A planta fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio.

O objetivo da ação é impedir a saída de caminhões de combustível da Reduc. A distribuição da refinaria, porém, é feita por oleodutos diretamente para as distribuidoras. Uma parte pequena da carga é transportada por veículos-tanque. O governo do Rio anunciou que o policiamento na unidade da Petrobras seria reforçado.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que o comando do 15° BPM, em Duque de Caxias, reforçou o policiamento na região da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), com o apoio do BPChoque. “A Polícia Militar está atenta a todo tipo de movimentação, incluindo a região central da cidade do Rio e arredores, bem como nas principais vias de acesso à região”, disse a PM, em nota.

Até o momento, a estatal não informou as providências que está tomando para proteger a unidade. Limitou-se a dizer que “todas as refinarias estão funcionando normalmente.”

SP

Em São Paulo, bolsonaristas ocuparam a frente do principal terminal de carga e descarga de combustíveis da Refinaria Transpetro, da Petrobras, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. O grupo chegou a postar imagens de uma barreira com pneus e galhos fechando o acesso, mas a Polícia Militar informou que eles foram convencidos a retirar o material sem atear fogo.

O terminal de Barueri recebe, armazena e transfere os derivados de petróleo e álcool procedentes de outras refinarias para abastecer os postos de combustível. O terminal estava fechado e deve reabrir na manhã desta segunda-feira, 9. Além de caminhoneiros, apoiadores em carros e caminhonetes com bandeiras do Brasil engrossavam a manifestação.

Houve também protesto em frente à Refinaria Henrique Lage (Revap), da Petrobras, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior paulista. Durante todo o domingo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para convencer participantes do ato a “fechar a refinaria” e “parar o País por falta de combustível. Até o fim da tarde, segundo a PM, não houve incidentes.

Do mesmo modo houve movimentação de bolsonaristas nos acessos à Refinaria de Paulínia (Replan), também no interior. A Polícia Militar informou que não havia concentração de veículos no local, mas descolocou viaturas para acompanhar uma eventual manifestação.

Além de São Paulo e Rio, apenas Canoas, no Rio Grande do Sul, registrou ato de bolsonaristas. Eles se posicionam em frente à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) desde a noite de sábado, 7. A Brigada Militar do Estado e a Polícia Rodoviária Federal mantêm viaturas no local para evitar o bloqueio dos portões.