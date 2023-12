PF prende brasileira tentando embarcar para França com 4,5kg de cocaína no fundo falso da mala

Durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Federal (PF) encontrou 4,5 quilos de cocaína no fundo falso da bagagem de uma brasileira no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Ela tentava embarcar para o Aeroporto de Paris-Orly, na França, na madrugada do último domingo, 10.

A mulher foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Ela pode ser condenada a mais de 15 anos de prisão.

Mulher foi presa no Aeroporto de Viracopos tentando embarcar para França com 4,5 quilos de cocaína. Foto: JF Dorio/Estadão

Segundo a PF, desde março deste ano, foram realizadas 50 prisões em flagrante envolvendo apreensão de drogas no âmbito da Operação Sentinela. Entre os acusados, estão 39 brasileiros e 11 estrangeiros. Foram apreendidos 142 quilos de maconha e 109 quilos de cocaína, conforme informou a instituição.