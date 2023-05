PF registra disparada de aumento de pedidos de segurança para ministros após 8 de janeiro

BRASÍLIA – A invasão dos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro patrocinada por golpistas teve como uma das consequências um crescimento no número de pedidos de segurança dos ministros do governo Lula. Alarmadas com as cenas de depredação e o clima hostil no País, as autoridades têm recorrido à proteção da Polícia Federal com mais frequência.

“Depois do dia 8, há uma preocupação com a segurança”, disse o delegado da Polícia Federal, Denis Colares, chefe da Coordenação de Proteção à Pessoa, ao Estadão. “8 de janeiro assustou.”

Entre janeiro e abril de 2022, a PF recebeu 62 pedidos de ministros que solicitaram segurança durante suas viagens pelo Brasil. No mesmo período deste ano, 93 pedidos chegaram ao setor de Coordenação de Proteção à Pessoa. Houve um aumento de 50% nas solicitações.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 37 ministérios, uma quantidade 60% maior do que a gestão de seu antecessor, Jair Bolsonaro, que tinha 23 pastas. A avaliação na PF é de que foi o clima hostil de polarização no País que fez crescer o número de pedidos por segurança, e não o aumento no número de ministérios.

A Polícia Federal é o órgão responsável pela segurança de ministros durante as viagens a trabalho e por proteger autoridades estrangeiras que chegam ao Brasil. Para cada um, a corporação elabora um plano de segurança que inclui, por exemplo, possíveis hospitais onde as autoridades podem ser atendidas, rotas de evacuação, os trajetos que devem seguir e se o ambiente no local de chegada está hostil para o ministro.

O plano de proteção inclui também uma análise de riscos feita pelo setor de inteligência da PF, que informa o grau de segurança que deve ser dado para a autoridade. Os policiais verificam, por exemplo, postagens feitas sobre cada ministro na internet. As ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) têm recebido proteção da PF durante suas viagens.

O aumento dos pedidos dos ministros levou o delegado federal Denis Colares, chefe da Coordenação de Proteção à Pessoa da PF, a se reunir com os chefes de gabinete de todos os ministérios no fim de abril. No encontro, a Polícia Federal alinhou prazos de atendimento e o fluxo de informações que precisam ser repassadas à PF, como a agenda e a ficha médica dos ministros – com tipo sanguíneo e alergias, por exemplo.

No dia 30 de maio, a PF fará a segurança de 12 presidentes sul-americanos que virão ao Brasil para se reunir com Lula. A proteção de autoridades estrangeiras é feita a partir do momento em que elas chegam ao Brasil e prosseguem até a hora que elas deixam o País. Entre janeiro e abril de do ano passado e o mesmo período de 2023, houve um aumento de 163%. Foram 11 pedidos em 2022 e 29 neste ano.

Desde 1º de janeiro, faz também a segurança de Lula. Em dezembro do ano passado, o petista decidiu colocar a PF, temporariamente, a cargo de sua segurança. O prazo termina em 30 de junho, e a corporação tem atuado para se manter no posto. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) também tem agido para reassumir a chefia da equipe de guarda-costas de Lula.

Reuniões

Além da depredação de 8 de janeiro, a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília, em 12 de dezembro do ano passado, também contribuiu para acelerar a revisão de protocolos de segurança, segundo avaliação interna da PF. No fim de 2022, um grupo de bolsonaristas queimou ônibus e tentou invadir o edifício onde fica a corporação na capital.

Um grupo de trabalho da PF tem estudado novas regras de proteção a autoridades. A ideia é rever as diretrizes internas e também atualizar uma normativa de 2001, do Ministério da Justiça. A PF avalia que é preciso modificar a portaria para, por exemplo, melhorar a prevenção em situações extremas como o 8 de janeiro e 12 de dezembro.

A Federal tem organizado, ainda, discussões com convidados estrangeiros especializados em segurança de autoridades. Em abril, os policiais ouviram especialistas da África do Sul, Colômbia, Inglaterra, Alemanha e dos Estados Unidos.