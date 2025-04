Notícia

PGR se manifesta a favor da prisão preventiva de Léo Índio após viagem à Argentina O sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu em processo sobre os ataques golpistas do 8 de janeiro. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele teve uma participação ativa no “planejamento, incitação e execução” do ato