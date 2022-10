PI: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores do Piauí definiram neste domingo, 2, os dez deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O mais votada foi Júlio César, do PSD, com 134.353 votos. Ele tem 74 anos.

Júlio César de Carvalho Lima é professor e advogado. Ele já foi eleito duas vezes como prefeito de Guadalupe, município de aproximadamente 10,5 mil habitantes no interior do Piauí, a cerca de 350 quilômetros da capital Teresina. Este será seu sétimo mandato como deputado federal.

Veja os deputados federais eleitos no Piauí: