Pimenta anuncia Jean Lima presidente interino da EBC após saída de Doyle por postagem contra Israel

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, anunciou o diretor-geral na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, como novo presidente interino da instituição. A declaração ocorre após o então presidente da empresa pública, Hélio Doyle, ter sido demitido na semana passada por compartilhar uma postagem que dizia que apoiadores de Israel são “idiotas”. A opção pelo nome de Lima e a postagem de Doyle contra Israel foram antecipadas pelo Estadão.

O anúncio foi feito pelo ministro em seu perfil no X, antigo Twitter. Na publicação, o ministro aparece ao lado de Lima cumprimentando-o. “Neste período, Jean garantirá o ritmo e a continuidade das ações que temos desenvolvido na condução da Empresa”, escreveu.

A mensagem repostada por Doyle na semana passada, que causou sua demissão, é de autoria do cartunista e ativista político Carlos Latuff. O ativista político afirmou: “Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante”. A publicação, contudo, causou um constrangimento no governo, que já vem sendo alvo de críticas por uma falta de posicionamento claro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no conflito entre Israel e Hamas.

Na quarta-feira, 18, Doyle anunciou a saída do cargo. “O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo”, afirmou na rede social.

“Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC, agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos esses meses.”