‘Pior prefeito’ x ‘genocida’: como o debate para governador de SP mexeu com as buscas no Google

Chamou atenção durante o debate promovido pela TV Bandeirantes entre os candidatos ao governo de São Paulo no domingo, 7, o fato de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter pedido para os eleitores pesquisarem no Google quem foi o “pior prefeito de São Paulo”, em referência a Fernando Haddad (PT), que administrou a cidade de 2013 a 2017. O petista reagiu e falou para o público fazer o mesmo com a palavra “genocida” – o termo tem sido associado a Jair Bolsonaro (PL) pelos opositores do presidente, aliado de Tarcísio.

Dados do Google mostram que, antes do debate, praticamente não havia buscas pelos dois termos. Mas, às 21h16 de domingo, horário do debate da Band, ocorreu um pico de buscas por “pior prefeito de São Paulo”. Também ocorrem pesquisas por “genocida”, mas o pico só chegou a um quarto do que se observou para o outro termo.

Band faz debate entre candidatos ao governo de São Paulo. Postulantes ao Palácio dos Bandeirantes vão responder a perguntas de jornalistas e também poderão questionar uns aos outros neste domingo Foto: Estadão

Segundo a plataforma, “pior prefeito de São Paulo” foi o termo de busca que mais cresceu nas últimas 24 horas no Brasil e também no Estado de São Paulo: termo teve uma alta acima de 5.000%.

Já o termo “genocida” foi o quarto que mais cresceu em buscas tanto no recorte nacional (alta de +2.150%) quanto no recorte estadual (+3.100% de crescimento).

Durante o debate da Band, o nome do candidato a governador de São Paulo com mais buscas no Google foi Vinicius Poit (Novo), seguido por Tarcísio de Freitas (PL), Elvis Cezar (PDT), Fernando Haddad (PT) e Rodrigo Garcia (PSDB). Poit chegou a ter quase o triplo de pesquisas que Rodrigo Garcia, atual governador de SP. Já Tarcísio registrou quase o dobro de buscas que Haddad.

Share de buscas SP: durante o debate da Band em SP

Vinicius Poit: 32%

Tarcísio de Freitas: 26%

Elvis Cezar: 17%

Fernando Haddad: 14%

Rodrigo Garcia: 12%