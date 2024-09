Partido de Bolsonaro doa R$ 15 milhões à campanha de Ricardo Nunes em São Paulo

O valor representa 35,5% de toda a arrecadação da campanha até o momento, e se iguala com o aporte do partido de Nunes, que transferiu os mesmos R$ 15 milhões em três parcelas, duas delas transferidas na primeira semana deste mês de setembro.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha do candidato à reeleição já arrecadou mais de R$ 42,2 milhões. Apesar do valor, ainda é menor do que a cifra arrecadada pela campanha de Guilherme Boulos (PSOL), que tem mais de R$ 65,6 milhões em receitas declaradas ao TSE.