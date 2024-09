PL doa valor quase integral do limite de gastos para campanha de filho de Bolsonaro em SC

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o filho de Bolsonaro só havia arrecadado pouco mais de R$ 7,3 mil, sendo apenas R$ 2,3 mil do diretório municipal do PL. A outra parte do montante veio de uma pessoa chamada Regina Thais Portela.

Jair Renan concorre com o nome de “Jair Bolsonaro” nas urnas, autorizado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC).