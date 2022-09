PM antecipa bloqueio da Esplanada dos Ministérios por risco de invasão de apoiadores de Bolsonaro

BRASÍLIA - Sob risco de invasão da Esplanada dos Ministérios por caminhões e outros veículos pesados de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), a Polícia Militar do Distrito Federal antecipou para a noite desta segunda-feira, 5, a interdição das vias que dão acesso ao Congresso e à Praça dos Três Poderes. O bloqueio das pistas do Eixo Monumental estava previsto para ser feito apenas no dia 6, véspera das comemorações do 7 de Setembro.

Um desfile de caminhões e ônibus buzinando pela Esplanada na noite desta segunda-feira fez com que a PM se adiantasse e já colocando em prática o plano da interdição. No ano passado, na véspera de 7 de Setembro caminhões estacionaram na Esplanada um dia antes do bloqueio da segurança e passaram a ser um dos principais focos de preocupação da segurança por conta do risco de invasão da praça dos Três Poderes.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já estão na capital federal para participar de ato político no dia 7 de setembro. Foto: Wilton Junior/Estadão

A interdição da avenida que dá acesso à Esplanada foi feita com patrulhamento reforçado por veículos da Polícia Militar. Além de sinalização também foram levados blocos de concreto para impedir a passagem de automóveis de grande porte. Um grupo de policiais foi destacado para montar guarda no local para evitar invasões durante a noite. Como revelou o Estadão, o governo do DF montou esquema reforçado de segurança temendo risco de protestos radicais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O efetivo policial foi todo colocado em alerta para o dia 7 de setembro.

Bloqueio da Esplanada dos Ministérios foi reforçado com blocos de concreto. Foto: Wilton Junior/Estadão

Bolsonaro convocou seus seguidores para ir às ruas “pela última vez” no dia da Independêcia. O presidente tenta usar a celebração com desfile militar para amplificar os atos também agendados para o 7 de Setembro em apoio à sua reeleição. O presidente vai participar da cerimônia em Brasília pela manhã e, à tarde, seguirá para o Rio de Janeiro, onde seus apoiadores montaram uma manifestação na praia de Copacabana, mesmo local onde haverá apresentação de bandas militares.





