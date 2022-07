PM de SP investiga cabo fardado que diz que se ‘governo comunista voltar’ pessoas vão perder bens

Policial adverte moradores de Cambury sobre “volta de governo comunista” Moradores da Barreirinha, no bairro de Cambury, em São Sebastião, se mobilizaram para impedir demolição de casas, nesta segunda-feira. Uma informação extraoficial, compartilhada em redes sociais, avisou aos moradores sobre a derrubada. Por conta disso, eles fecharam o acesso à vila com pneus e madeiras. Uma viatura da Polícia Militar chegou ao local por volta das 15h. Um policial, identificado como cabo Barreto, tentou convencer os moradores a não resistirem a uma eventual ordem de demolição. O grupo também ouviu o policial falando sobre comunismo. “Se vocês aceitarem esse governo comunista que está querendo voltar, vai chegar a hora que o governo vai falar assim: essa casa agora é do governo”, advertiu Barreto. Uma moradora retrucou: “E esse que tá aí, fez o quê?”. O policial negou que estivesse indicando algum político, e seguiu advertindo sobre a ameaça ao direito de propriedade no comunismo. “Se o governo falar ‘a partir de hoje essa casa é minha’, eles tiram na força. E se resistir, eles arrebentam vocês”, disse o cabo Barreto. Em outro momento, o policial também comentou que a Prefeitura "está se lixando” para a comunidade. Procurada pela reportagem, a PM informou que, ao tomar conhecimento das imagens, instaurou um procedimento para apurar a conduta do policial. “A opinião pessoal do militar não reflete o posicionamento institucional, nem tampouco se coaduna com os protocolos previstos para atendimento de ocorrências da Polícia Militar”, afirmou a corporação, em nota enviada a esta página. Apesar da mobilização dos moradores, não houve operação demolitória no local. Assista ao vídeo.