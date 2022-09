Podcast ‘Agenda Estadão’ debate combate à pobreza e aumento da produtividade

A importância de o Brasil aumentar a sua produtividade no próximo governo, seja quem for o eleito em outubro, e o desafio de manter programas de transferência de renda direta para os mais pobres são os temas do podcast “Agenda Estadão” desta quarta-feira, 28.

Especialistas apontam que o Brasil nunca gastou tanto e atendeu tantas famílias, mas enfrenta o obstáculo de fazer mais e melhor com o dinheiro para combater a pobreza e a fome no País, que subiram no rastro dos efeitos da pandemia da covid-19 na economia e da disparada dos preços.

Outra prioridade, de acordo com analistas, é o Brasil perseguir os países mais ricos do mundo, com os maiores PIB per capita, que atingiram essa condição com ganhos de produtividade. Ou seja, fazer “mais com menos”.

Agenda Estadão

O podcast “Agenda Estadão” trará até as eleições de outubro 15 questões que o Estadão considera fundamentais para o correto diagnóstico e a superação de obstáculos que impedem o Brasil de crescer.

Continua após a publicidade

As perguntas abrangem assuntos ligados a saúde, educação e sustentabilidade, mas também pretendem lançar luz sobre a livre-iniciativa e o empreendedorismo, as privatizações e a governabilidade.